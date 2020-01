Sendenhorst unterliegt WSU nach erneut starker Vorstellung mit 22:24

Gegen Havixbeck schon untermauerten die Bezirksliga-Handballer der SG Sendenhorst ihre ansteigende Form. In Ochtrup agierten sie lange Zeit auf Augenhöhe, nun also dies: Die Mannschaft von Trainer Thorsten Szymanski drängte das hochfavorisierte Team der Warendorfer SU an den Rand einer Niederlage, führte kurz vor Schluss sogar noch mit 21:20 – und unterlag dennoch mit 22:24 (12:14).

„Es ist einfach traurig“, sagte ein hörbar betroffener Thorsten Szymanski. „Die Jungs spielen wirklich guten Handball – schaffen es aber nicht, sich zu belohnen.“ Körperspannung und Kampfhaltung passten ja auch schon zuletzt bei Arminia Ochtrup. Nun schien sich seine Sieben auch über die Zumutung, ohne Harz spielen zu müssen, hinweg zu setzen. Noch am vergangenen Spieltag hatte die WSU (Ex-)Spitzenreiter Havixbeck überrollt, gegen den Underdog gerieten die Gastgeber nun ernsthaft in Bedrängnis. „Ich hatte das schon gesagt, dass es Kleinigkeiten sind. Ein Fehlwurf hier, ein Fangfehler dort – dann reicht es einfach noch nicht, um gegen eine Top-Mannschaft zu gewinnen“, sagte der SG-Übungsleiter. Sorgenvoll registrierte er zudem, dass im Tabellenkeller „derzeit nicht viel für uns läuft. Nach dieser Niederlage wird wieder alles eng. Das hatte ich mir anders vorgestellt.“

SG-Tore:Demiri (2), Neumann (3), Königsmann (3), Westmeier (7), Specht (1), Behrens (6).