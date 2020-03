„Wir brauchen noch vier Punkte, um sicher nicht abzusteigen“, sagt Thorsten Szymanski . Vier Zähler beträgt aktuell der Vorsprung auf die gefährdete Zone, aber die 20:24-Niederlage in Borghorst hat den Abstand schrumpfen lassen.Acht Spiele bleiben den Sendenhorster Bezirksliga-Handballern noch, um die vom Coach geforderten Punkte einzufahren. Da käme es natürlich zupass, gleich am Samstag um 19.15 Uhr im Heimspiel gegen Sparta Münster mit dem Sammeln zu beginnen.

Allerdings stehen der SG erneut zahlreiche Teammitglieder nicht zur Verfügung. Sebastian Specht , Robin Königsmann (Klassenfahrt), Jannik Neumann, Yascha Feldmann, Niklas Fröhlich (alle verletzt) und Lennart Timmes sind nicht dabei. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Drittliga-Rückkehrer Jens Hunkemöller nicht nur als Linksaußen, sondern wohl auch im Rückraum eingesetzt wird.

Szymanski hat in dieser Saison schon drei Spiele des sonntäglichen Gegners gesehen und spricht in höchsten Tönen vom Tabellensechsten, der 24:12 Zähler aufweist: „Eine homogene Mannschaft, die eine jugoslawische 3:2:1-Abwehr, einen flotten Ball und eine super erste und zweite Welle spielt und dadurch zu vielen einfachen Toren kommt. Körperlich sind sie – mit Ausnahme des Halblinken – nicht die Stärksten. Im Rückraum fehlt ihnen ein bisschen Durchschlagskraft, ansonsten würden sie ganz oben mitspielen“, so der Übungsleiter. In Borghorst haftete der Ball zuletzt nicht wie gewünscht an den Finger der SG-Spielern. „Wir freuen uns, jetzt wieder mit Harz spielen zu können.“

Drei Siege in Serie haben die Kreisliga-Handballer der

HSG Ascheberg/Drensteinfurt

zuletzt eingetütet. Dass nun der vierte folgt, ist alles andere als unwahrscheinlich. Der Tabellenfünfte HSG gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr beim Vorletzten SW Havixbeck II. Das Hinspiel gewannen die Ascheberger deutlich mit 31:17. Doch HSG-Coach Volker Hollenberg warnt: „Die Havixbecker haben aufsteigende Tendenz. Wir müssen 60 Minuten Vollgas geben.“ Abgesehen vom Langzeitverletzten Jan Schemmelmann ist der Kader komplett.

