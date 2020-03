Das für gestern Abend angesetzte Nachholspiel der Handballerinnen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt beim Tabellennachbarn HC Ibbenbüren II ist vom Kreisliga-Staffelleiter vorsichtshalber abgesetzt worden. Der Grund: Eine Spielerin des HSG-Aufgebotes arbeitet in einer Arztpraxis und hat sich prophylaktisch einem Coronavirus-Test unterzogen.

Sollte eine Infizierung vorliegen, müsste auch das für Sonntag um 16 Uhr geplante Heimspiel gegen die Warendorfer SU abgesagt werden. „Das Hinspiel war eines unserer schlechtesten Matches. Deshalb ist Wiedergutmachung angesagt“, sagt HSG-Coach Heinz Huhnhold. „Die WSU geht dahin, wo es wehtut. Zudem haben sie eine starke Torhüterin. Das wird ein mächtiger Klotz.“ Da die Handballerinnen aus Ascheberg und Drensteinfurt die Mehrzahl ihrer bislang elf Zähler in eigener Halle geholt haben, setzen sie auch für Sonntag auf ihre Heimstärke. „Ich glaube schon, dass wir zu Hause stärker sind als auswärts“, so Huhnhold weiter.

Die Sendenhorster Handballerinnen bekommen es zeitgleich mit dem Tabellenzweiten VfL Mettingen zu tun. Zwölf ihrer 15 Spiele haben die Gäste gewonnen. Mit 430 Treffern stellen sie den besten Angriff. Nach Pluspunkten gleichauf mit Spitzenreiter SC Hörstel hat die Eintracht alle Chancen auf den Meistertitel, zumal am 3. Mai noch der zweite direkte Vergleich ansteht. Es kommt also am Sonntag einiges auf die SG zu.