„Ein sehr wichtiges, richtungsweisendes Spiel“ steht nach Meinung von Alberslohs Übungsleiter Julian Spangenberg am Sonntag beim Tabellenvorletzten BW Aasee II an. Sechs Punkte Vorsprung weisen die Grün-Weißen derzeit auf den Abstiegskandidaten auf, mit einem Dreier in Münster würde sich der Abstand nach unten in einem Maße vergrößern, dass der Klassenerhalt kaum mehr in Frage gestellt wäre. Das Hinspiel gewann Albersloh mit 4:2, nachdem man schon mit 4:0 geführt hatte. Diesmal müssen die Gäste ohne Christopher Thale (Sperre nach der fünften Gelben Karte), Oumar Diallo und Patrick Horstmann (beide aufgrund einer Fußverletzung) auskommen.