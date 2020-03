In keinem der letzten drei Duelle konnten die A-Liga-Fußballer von Fortuna Walstedde gegen den SuS Enniger punkten. Stattdessen gab es für die von Eddy Chart trainierte Elf immer knappe Niederlagen (3:4, 0:1, 1:2).

Der Übungsleiter hofft nun darauf, dass seine Mannschaft aus den vergangenen Aufeinandertreffen gelernt hat. „Die Niederlage im Hinspiel war einfach unnötig“, blickt der Coach zurück und sagt im nächsten Atemzug: „Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und mit der richtigen Einstellung in die Partie gehen.“

Ebenso möchte Chart gegen den Tabellenzwölften wieder mehr Laufbereitschaft und besseres Zweikampfverhalten sehen. „Wir dürfen nicht noch einmal so auftreten wie in Lette, sondern müssen das zeigen, was wir können.“ Tobias Ophaus, Steven Henzel und Jonah Scheffler werden den Walsteddern wohl fehlen. Marcel Brillowski kehrt dagegen in das Team zurück.