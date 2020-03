Stephan übernimmt Vorsitz

Im Verlauf der Generalversammlung wurde dieser dann auch tatsächlich mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Ein letztes Mal leitete Christian Lütke Harmann die Versammlung, zu der sich zahlreiche Reitfreunde eingefunden hatten. Er nutzte die Gelegenheit, einige Helferlisten herumgehen zu lassen. Dabei machte der „Nochvorsitzende“ deutlich, dass ein Verein von seinen anpackenden und engagierten Mitgliedern lebe, von denen er neben „Jogi“ Jürgen Höpper viele weitere verdiente Helfer benannte.

Verein baut auf anpackende und engagierte Mitglieder

Der Jahresbericht, den Annika Bloem zusammengestellt hatte, ließ ein aktives Jahr mit vielen Höhepunkten Revue passieren – von der Teilnahme am K+K-Turnier, der Fuchsjagd und vielen Ausflügen, die insbesondere für die Jugend attraktive Ziele bereitgehalten hatten. Als solide erwies sich in der Folge die Finanzlage des Vereins, die von Petra Höpper offengelegt wurde. Noch anstehende Baumaßnahmen an der Reitanlage, zu denen unter anderem die sanitären Anlagen gehören, würden in Zukunft das Konto des Vereins strapazieren.

Nachdem Christian Lütke Harmann seinen Rücktritt erklärt hatte, konnte er gleich einen Kandidaten für seine Nachfolge aus dem Hut zaubern: Hermann Stephan . „Er ist im Dorf verankert, er war sogar mal König und er hat nun mehr Zeit und vielleicht auch die nötige Gelassenheit“, empfahl ihn Lütke Harmann. „Als mir die V-Frage gestellt wurde, habe ich erst mal überlegen und das mit meiner Frau Christa besprechen müssen“, räumte Hermann Stephan ein und lobte: „Christians Fußstapfen zu füllen, wird schwer – ich muss mir der Unterstützung des Vereins gewiss sein.“ Dass nur erdenklich knapp an der Einstimmigkeit vorbeigeschrammte Wahlergebnis dürfte ihm den Unterstützungswillen der Mitglieder deutlich machen.

Wahlergebnis dokumentiert Unterstützungswille

Nicht ohne lobende Worte wollte Harald Schröder seinen langjährigen Vorstandskollegen Christian Lütke Harmann ziehen lassen: „Christian hatte sich damals zu seinem neuen Amt eine Menge Gedanken gemacht und diese in einer längeren ‚Wünsch Dir Was‘-Liste aufgeschrieben – und gleich mit Beginn seiner Amtszeit startete er mit Ehrgeiz, um in seiner unermüdlichen Art diese Liste in mehreren Workshops und Meetings zusammen mit motivierten Mitgliedern in eine Prioritätenliste zu verwandeln.“ Dabei habe die höchste Priorität die Umwandlung des Rasenplatzes in den Sandplatz gehabt, auf dem 2016 das erste Turnier stattfand. „Christian war es immer wichtig, dass der gesamte Vorstand als Team angesehen und alle Entscheidungen mit einer demokratischen Mehrheit getroffen wurden“, lobte der zweite Vorsitzende und schloss: „Im Namen des gesamten RVA möchte ich mich bei Christian Lütke Harmann und seiner ganzen Familie sehr herzlich dafür bedanken, dass er sehr viel Kraft und Energie für unser aller Verein aufgebracht hat.“ Mit stehenden Ovationen und Präsent bedankte sich die Versammlung beim gedienten Vorsitzenden.

Zugestimmt wurde im weiteren Verlauf einer Reitkappenpflicht auf der Reitanlage und erfreut zeigte man sich über eine Ausweitung der humanmedizinischen Versorgung bei Reitveranstaltungen in Albersloh. „Wir waren baff, dass sich Frau Dr. Münster und Herr Dr. Münster ehrenamtlich dazu bereit erklärt haben“, freute sich der Vorstand.