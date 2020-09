Warendorf In allen Klassen stellten sich ausgezeichnete Pferde und Ponys vor. Im Finale der vierjährigen Reitpferdehengste am Samstagnachmittag, war das Niveau sogar überragend. Nicht weniger als vier der sechs Finalteilnehmer erhielten Wertnoten mit einer Neun vor dem Komma. Ein Ergebnis, das es in der nunmehr 44-jährigen Geschichte dieser Veranstaltung, die seit 1994 in Warendorf ausgetragen wird, noch nie gegeben hatte. Der Sieg ging an den Oldenburger Fynch Hatton mit der Gesamtnote von 9,5, der von der für den RFV Ostbevern startenden Sina Aringer vorgestellt wurde. Platz zwei teilten sich dabei der Hannoveraner Damaschino mit Hannah Laser und der Oldenburger Global Player unter Eva Möller, die beide die Note 9,4 erhielten. Möller, die bei den Championaten in Warendorf in ihrer Karriere nicht weniger als zehn Titel gewonnen hatte, war am Wochenende ein wenig die tragische Figur. Denn die 47-Jährige aus Hagen a.T.W. durfte sich aufgrund der Leistungen in den Vortagen in gleich drei Finalprüfungen Hoffnung auf weitere Titelgewinne machen. Allein es sollte nicht sein. Sowohl im Finale der sechsjährigen Dressurpferde wie auch bei den Fünfjährigen ging sie leer aus (siehe Haupttext). Die Klasse der dreijährigen Reitpferdehengste sicherte sich am Sonntagnachmittag mit 9,5 der Hannoveraner Va´Pensiero mit Hannah Laser. Zweiter wurden hier der Hannoveraner Rockabye (9,2), mit dem Sina Aringer den zweiten großen Erfolg an diesem Wochenende erritt. Ein Klasse für sich war am Sonntag bei den dreijährigen Stuten und Wallachen der Hannoveraner Rock Festival, der mit seiner Züchterin und Besitzerin Joline Durand im Sattel gewann (9,5). Über zwei schöne Erfolge durften sich zwei Ponyzüchter aus der Region freuen. Der von Tanja Schalkamp (Warendorf) gezogene George wurde bei den dreijährigen Reitponyhengsten mit Wibke Hartmann-Stommel im Sattel Dritter. Ebenfalls unter Wibke Hartmann-Stommel wurde die bei Agnes Beckhoff (Rietberg) gezogene Stute Glücksengelchen Zweite bei den vierjährigen Reitponys in der Klasse der Stuten und Wallache.