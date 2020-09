Über Kopfweh, Torhunger und Verletzungspech

SG Selm – SV Drensteinfurt 0:2 (0:2)

Als Landesligist wurde der SVD seiner Favoritenrolle bei der zwei Klassen tiefer spielenden SG gerecht und trifft in Runde zwei erneut auf einen A-Kreisligisten. Gegner wird entweder die SG Sendenhorst oder die DJK SV Mauritz sein. Der junge Max Diepenbrock (29.) und Maximilian Groß (31.) hatten in Selm per Doppelschlag für die 2:0-Führung zur Pause gesorgt. „Die erste Halbzeit war in Ordnung“, analysierte Co-Trainer Marcel Bonnekoh, der erneut das Sagen hatte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand Felix Schröter im Mittelpunkt. Erst verhinderte er mit „zwei sehr guten Aktionen“ den Anschlusstreffer, weil der Keeper bei der zweiten aber einen Tritt abbekam, musste er mit einer Kopfverletzung vom Platz. „Ihm geht es so weit gut, er hat aber eine Beule“, berichtete Bonnekoh. Nach dem Seitenwechsel hätten sich die Stewwerter zu viele Ballverluste erlaubt, während Selm gut gekontert habe. Doch ein Tor gelang der SG nicht. SVD: Schröter (62. Scharbaum) – Ziegner, van Elten, Niehues, Fröchte (80. Lambert), Vieira Carreira, Groß, Diepenbrock, Castro (64. Bußmann), Lübke, Northoff (64. Steinert)

ESV Münster – SV Rinkerode 0:6 (0:4)

Souveräner als der SVD machten es die Rinkeroder. Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage in der Liga gegen Davensberg dominierten sie die Pokalpartie beim C-Ligisten von Beginn an. „Über 90 Minuten gab es keine Chance für den ESV“, sagte Coach Sven Kuschel. Er und sein Trainerkollege Jörg Raabe-Staljan rotierten ein bisschen und veränderten die Startformation auf sechs Positionen. Auf dem kleinen Aschenplatz an der Siemensstraße sorgte Alexander Leschniok für die Führung (9.). Alexander Kiel (14.) und Timo Schmidt (16.) erhöhten schnell auf 0:3, für den vierten Treffer war Kapitän Dominik Grünhagel verantwortlich (42.). Der eingewechselte Luis Bertels steuerte die letzten beiden Treffer bei (62., 64.). „Wir waren nicht konsequent genug“, monierte Kuschel. Die Rinkeroder trafen den Innenpfosten oder schossen den Schlussmann an. In Runde zwei geht es zum SC Nienberge, der den Rroma Kultur-Verein 10:0 schlug. SVR: Rips – Henrotte, Schwack (61. Sander), Schlütter, Grünhagel, Kiel, Edafe, Leschniok, Schmidt (46. Wilmer), Somaskantharajan (46. Bertels), Schulze Eißing (46. Vogt).

GW Albersloh – SC DJK Everswinkel 2:0 (2:0)

Den Sprung in die zweite Pokalrunde haben die Fußballer aus Albersloh teuer bezahlt – mit Timo Schnecking (Schulter ausgekugelt), Janis Kröger und Luis Bartmann haben sich gleich drei Stammkräfte verletzt. „Es ist wirklich unglaublich“, sagte GWA-Trainer Julian Spangenberg fassungslos. Gleich auf sechs Positionen hatte der Übungsleiter im Vergleich zum Wochenende rotiert – was sich auszahlte. Nicht nur, dass sich seine Elf etliche Chancen erarbeitete, es sprang durch die Treffer von Aaron Bonse (11./36.) auch Zählbares heraus. „Der Sieg war hochverdient. Wir hätten eigentlich acht Tore schießen müssen, aber gut: Wir sind eine Runde weiter, das ist erst einmal erfreulich“, sagte Spangenberg. Durch eine Notbremse an Niki Hövelmann (62.) dezimierten sich die Gäste eine halbe Stunde vor Spielende selbst.GWA: Happe – Jöstingmeier, Thale, Schnecking (51. Hövelmann), Diallo, Leifeld, Bonse (58. Hecking), Fischer, Ogaraku, Bördemann, Bartmann (26. Kröger/71. Jung).