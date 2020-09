Offensive stottert: 1:2-Niederlage für Drensteinfurt

„Uns fehlt in der Offensive ein bisschen die Durchschlagskraft. Das war auch in der vergangnen Saison schon so – in der Landesliga treffen wir aber natürlich auch auf bessere Abwehrreihen“, sagte der Trainer. Von der Anlage her habe ihm der Vortrag seiner Elf gefallen, wenn da nur nicht diese mangelhafte Zuspitzung der Offensivbemühungen wäre.

Die Drensteinfurter kamen zunächst gut in die Begegnung. Diogo Castro brachte den Ball scharf vor das Eintracht-Tor, wo ihn ein Verteidiger ins eigene Tor lenkte (18.). „Die Führung war nicht mal unverdient – ich fand uns zu diesem Zeitpunkt besser“, sagte Logermann. Der Ausgleich fiel nach einer Eckball-Situation. „Das war ein bisschen unübersichtlich. Irgendwie haben wir den Ball nicht richtig klären können, dann war er drin“, sagte Logermann, der mitansehen musste, wie seine Mannschaft den Faden verlor. Kurz vor dem Seitenwechsel verlor Neuzugang Martin Lambert einen Zweikampf; praktisch mit dem Pausenpfiff viel das 2:1 für Ahaus. „Wir wollten das 1:1 eigentlich in die Pause bringen“, ärgerte sich Logermann, dessen Team zwar auch in Halbzeit zwei eine ordentliche Leistung zeigte, weiterhin aber ohne zwingende Chancen blieb. „Ein Punkt aus zwei Partien ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Bönen. Und dann kann es sein, dass wir mit nur einem Punkt nach Roxel fahren – das wäre nicht optimal. Bei fünf Abstiegsplätzen müssen wir aufpassen, dass wir nicht der Musik hinterherlaufen“, sagte der Coach.

Drensteinfurt: Scharbaum – Lambert, Ziegner, Popil, van Elten (62. Niehues), Fröchte (84. Diepenbrock), Bußmann, A. Schulze-Geisthövel, Castro (36. Groß), Lübke, Northoff. Tore: 1:0 Brillert (18./ET), 1:1 Vennemann (24.), 2:1 Bolat (45.+1). Gelb-Rot: Ahaus (68.).