Sendenhorst/Everswinkel hat gegen BW Aasee II humorlos abgeliefert

Das war ein Spieltag nach Wunsch für die Sendenhorster Volleyballer: Fast alle Teams fuhren 3:0-Siege ein, nur die dritte Damenmannschaft musste sich gegen einen übermächtigen Gegner geschlagen geben.

Ein ganz leichtes Spiel hatte die erste Herrenvertretung in ihrem zweiten Verbandsliga-Spiel. BW Aasee II zeigte kaum Gegenwehr, was ein völlig ungefährdetes 3:0 (25:16, 25:16, 25:14) bedeutete. „Wir haben da ganz humorlos abgeliefert und das souverän runtergespielt“, so Universal-Spieler Stephan Klaes anschließend. „Das war jetzt aber auch kein Larifari. Wir hätten aber schon noch ein oder zwei Gänge hochschalten können“, fügte er hinzu.

Ein neues Gesicht in der Mannschaft feierte sein Debüt auf dem Feld. Magnus Schroer greift von nun an unterstützend ein. Der 58-jährige Zuspieler wechselte kurzfristig zur SG und stärkt die dünne Personaldecke.

Ein anfänglich durchwachsenes Spiel mit allerdings sehr klarem Ausgang legte die Herrenreserve innerhalb ihrer Spielgemeinschaft mit dem SC Everswinkel im Auftaktmatch der Saison hin. Sie gewann mit 3:0 gegen Bezirksliga-Neuling TVE Ahlen, der zuletzt einige Jahre im Hobbybereich gemeldet war. Nach dem 25:20 im ersten Satz war die Ahlener DNA geknackt und der übergroße Respekt wurde abgelegt. Es folgten zwei glasklare Sätze (25:10 und 25:12).

Die erste Damenmannschaft fertigte den TVE Greven deutlich mit 3:0 (25:10, 25:14, 25:16) ab. „Das Ergebnis täuscht ein wenig. Es kam primär durch zwei Granaten-Aufschlagserien zustande“, so Trainer Dieter Theis . Denn Annika Neuhaus, die extra von einer Veranstaltung aus Bocholt anreiste, lieferte zwei Serien mit sechs und sieben Punkten ab. „Wir machen mittlerweile taktische Aufschläge. Damit kommen nur wenige klar“, so Theis. Einen großen Wermutstropfen gab es: Libera Marie Winkelkötter verletzte sich im dritten Satz am kleinen Finger. Eine Diagnose steht noch aus, aber dass die Kapsel in Mitleidenschaft gezogen wurde und ein längerer Ausfall droht, ist wahrscheinlich.

Am heutigen Dienstag findet das Nachholspiel daheim gegen die SG Beckum-Oelde statt. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Westtorhalle.

Die dritte Damenmannschaft unterlag mit 0:3 (19:25, 16:25, 22:25) gegen den SV Westfalia Hopsten. Der gegnerische Außenangriff war zu stark für die Sendenhorster Abwehr. Das Aufgebot von Trainer Frank Walter bekam ihn nicht in den Griff. Gleichwohl brachte die SG größtenteils auch ihre Angriffe durch, was den Coach mit Blick auf die Fähigkeiten des Gegners zufrieden stimmte: „Hopsten dürfte einer der stärksten Mannschaften der Liga sein.“