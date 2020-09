SV Drensteinfurt feiert 2:1-Derbysieg gegen Fortuna

Den besseren Ausgang nahm das Match für die Gäste aus Stewwert, die am Ende mit einem Last-Minute-Tor von Sam Scharmann das Spiel mit 2:1 (0:1) für sich entscheiden konnten.

Dementsprechend groß war nach dem Schlusspfiff der Jubel von Aushilfscoach Thorsten Bories, der den im Urlaub weilenden Übungsleiter Volker Rüsing an der Seitenlinie vertrat. „Riesiges Kompliment an die Mannschaft im zweiten Durchgang. Da waren wir spielerisch klar überlegen und haben durch Teamgeist die Partie gedreht. Das war eine total geile Leistung in einem genialen Spiel vor einer super Kulisse“, bilanzierte er zufrieden.

Drensteinfurts A-Jugend feiert 2:1-Derbysieg gegen Walstedde

Walsteddes Dominik Hubmann bereitete dem SVD vor allem in Halbzeit eins einige Probleme – und erzielte den Führungstreffer in der 15. Minute. „Das war absolut verdient. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, verpassen es dann aber leider, das zweite Tor nachzulegen“, sagte Fortuna-Trainer Martin Tiggemann. Hinzu sei eine fragwürdige Abseitsentscheidung gekommen. „Da stand Dominik wieder in einer aussichtsreichen Position und wird zurückgepfiffen“, monierte er. Dennoch war der Coach mit der Vorstellung seiner Truppe eigentlich zufrieden. „Leider stimmte wie schon beim 1:3 gegen Werne in der Vorwoche das Ergebnis nicht.“

Nach der Pause ließen die Walstedder körperlich nach. Die Drensteinfurter übernahmen das Zepter, erspielten sich aber kaum gefährliche Torchancen. Erst ein Elfmeter, den Fabio Bories verwandelte, brachte den Gästen den Ausgleich (74.). Vorausgegangen war ein unglückliches Foulspiel von Lars Zehanciuc an Tim Hoffmann. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den Sam Scharmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit zugunsten des SVD entschied.