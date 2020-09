Junge Pferde machen den Auftakt

Gestartet wurde morgens mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A** für vier- bis sechsjährige Pferde. In dieser Prüfung siegte in der ersten Abteilung Max Nieberg vom RV St. Hubertus Wolbeck mit Famous und der Wertnote 8,5. In der zweiten Abteilung siegte Anniina Lintula vom RFV v. Nagel Herbern mit Lancelot (Wertnote 8,4). Reinhard Lütke-Harmann vom RV Albersloh belegte in dieser Prüfung in der zweiten Abteilung den siebten und den elften Platz mit Sabrina und D’Arcy.

Auch die nachfolgende Springpferdeprüfung der Klasse L für vier- bis siebenjährige Pferde wurde nach Leistung in zwei Abteilungen platziert. Hier siegten Johannes Ehning vom ZRFV Borken mit Balougrana ( WN 8,8) und Jennifer Hölscher vom RFV Nienberge mit Alwine (WN 8,5).

In der Springpferdeprüfung Klasse M* für die fünf- bis siebenjährige Pferde siegten Emelie Pieper vom RV Hellefeld mit Ulania (WN 8,5) und Jeremy Sweetnam vom PSC Ising mit Barcelona (WN 8,4). Reinhard Lütke-Harmann wurde mit Dynasty Vierter in der ersten Abteilung.

Den Abschluss des ersten Turniertages bildete die Youngsterspringprüfung der Klasse M* für die sechs- bis achtjährige Pferde. In dieser Prüfung ging es um Fehler und Zeit. In der ersten Abteilung siegte Thomas Eikenkötter vom RV Geisterholz mit Izmir fehlerfrei in der schnellsten Zeit (61,11 Sekunden). Reinhard Lütke-Harmann und Caligula LH blieben ebenfalls fehlerfrei und belegten in der ersten Abteilung Platz zwei (64,25 Sekunden). Die zweite Abteilung führte Katharina von Essen vom ZRFV Albachten mit Crazy little thunder an (62,68 Sekunden / 0 Fehler).

Weiter geht es beim Turnier in der Hohen Ward am Freitag. Um 13 Uhr beginnt die Springpferdeprüfung der Klasse A*, gefolgt von den beiden Stilspringprüfungen der Klasse A* um 14.30 und 15.45 Uhr. Den Abschluss des zweiten Turniertages bilden die beiden Stilspringprüfungen der Klasse L um 17 und 18.15 Uhr.