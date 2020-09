Schlechte Aussichten für Budenzauber

Im Hinblick auf die Jugend-Turniere hat der FLVW auf seiner Homepage bereits angekündigt, alle eigenen Turniere abzusagen. Der VJA-Vorsitzende Harald Ollech schränkt zwar ein, dass man nicht wisse, wie sich die Lage bis Januar 2021 entwickele, aber: „Eine sorgfältige Turnierplanung ist aktuell aufgrund der vielen Unvorhersehbarkeiten einfach nicht möglich.“

Inwieweit diese Entscheidung auch für vereinseigene Turniere relevant sei, vermochte Ollech nicht zu beurteilen, lässt sich aber auf der Homepage wie folgt zitieren: „Wir müssen das Infektionsgeschehen und die Vorgaben der Landesregierung abwarten. Im Zweifel raten wir den Kreisen und Vereinen aber: Lieber darauf verzichten, auch wenn es wehtut. Die Gesundheit geht eindeutig vor.“

Betroffen sein könnten vor Ort der Ligapokal in Sendenhorst und die inoffizielle Kreismeisterschaft der D-Junioren, der Werse-Cup, in Albersloh.

„Wir haben im Vorstand darüber gesprochen, wie wir verfahren wollen: zunächst hatten wir die Idee, das Turnier zu planen, so als ob es stattfindet, die Entwicklung der nächsten Monate abwarten und gegebenenfalls kurzfristig absagen“, erklärt Robin Lackmann . Beim VEKA-Juniorcup im Sommer sei man ähnlich verfahren, ehe man sich zur Absage entschlossen habe.

Nachdem kreisweit jedoch viele Organisatoren bereits angekündigt haben, ihr Turnier ausfallen zu lassen – unter anderem die HKM in Warendorf, der Ausber-Cup in Everswinkel und der LEG-Cup in Nienberge – entschlossen sich auch die Sendenhorster, dem allgemeinen Trend zu folgen. „Ich hatte Kontakt zum Orga-Team des Ausber-Cups in Everswinkel – die hatten bereits Kontakt zu den Behörden. Die Auflagen waren aber kaum zu erfüllen. Auch uns würde das notwendige Hygiene-Konzept vor große Herausforderungen stellen“, sagt Robin Lackmann. „So schade, wie es ist: Wir haben uns intern dazu durchgerungen, dass wir kein Hallenturnier anbieten wollen. Wir waren uns einig, dass wir eine Veranstaltung in der Größenordnung unter den gegeben Umständen nicht stemmen können. Es ist traurig, dass viele Traditionsturniere nicht stattfinden können, ich glaube aber, dass sich jetzt die Vernunft durchsetzen muss.“

Die Verantwortlichen des Werse-Cups in Albersloh, der traditionell Ende Januar ausgetragen wird, haben noch keine Entscheidung gefällt. „Wir haben ja das Glück, dass wir mit unserem Turnier zeitlich noch ein bisschen Luft haben“, sagt Heinz-Josef Horstmann aus der Fußballabteilung. „Wir warten die Situation jetzt noch etwas ab, schauen, wie sich alles entwickelt. Wenn alle anderen ihre Turniere nicht austragen, werden wir das aber wohl auch nicht tun.“