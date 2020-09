Satte 785 Kilometer beim virtuellen Lauf-Event

„Wir sind überwältigt von der großen Anzahl an Sportlern, die über fünf und zehn Kilometer mitgemacht haben und freuen uns besonders darüber, dass wir mit dem Lauf ebenfalls Personen außerhalb von Walstedde erreicht haben“, resümieren die vier jungen Erwachsenen. Es waren Läufer und Walker aus Drensteinfurt, Rinkerode, Ahlen, Hamm, Herbern, Unna, Werne, Münster, Oelde, Dortmund und Nürnberg aktiv. „Der Großteil kam natürlich aus dem Lambertusdorf. Es haben einige sogar im Urlaub gesportelt“, berichtet das Organisationsteam. „Es waren auch viele Gruppen und Sportler aus allen Altersklassen, von jung bis alt, dabei.“

Über fünf Kilometer haben 48 Läufer teilgenommen. Der schnellste Teilnehmer legte diese Distanz in 18 Minuten und 41 Sekunden zurück. Die schnellste Läuferin benötigte dafür 22 Minuten und 26 Sekunden. Beim Zehn-Kilometer-Lauf haben 15 Männer und Frauen mitgemacht. Die beste Zeit konnte hierbei ein Teilnehmer mit 46 Minuten und 18 Sekunden vorweisen. Die schnellste Frau war knapp dahinter mit 47 Minuten und 24 Sekunden. Zudem waren noch 79 Walker über fünf Kilometer aktiv.

„Wir haben in diesem Jahr bewusst auf Ergebnislisten verzichtet, weil wir in erster Linie auf Bewegung, Spaß und Teamgeist setzten wollten“, schildern die Organisatoren, die zahlreiche Fotos von aktiven Teilnehmern zugeschickt bekommen haben. „Die 142 Sportler haben dem Wälster Lauf in seinem Jubiläumsjahr somit die passende Bühne gegeben. Vielen, vielen Dank.“

Die Planungen für den 21. Wälster Lauf, der am 29. Mai 2021 stattfinden soll, laufen übrigens trotz der aktuellen Corona-Situation bereits auf Hochtouren. „Gestärkt durch die große Resonanz und das viele positive Feedback gehen wir mit viel Rückenwind in die weitere Vorbereitung und freuen uns darauf, im nächsten Jahr viele Teilnehmer persönlich am Sportplatz begrüßen zu dürfen“, so Knipping, Grünewald, Fröchte und Beckmann.