SVD-Trainer Logermann gratulierte seinem Gegenüber zu einem verdienten Sieg, der nach einer turbulenten und torreichen Schlussphase allerdings etwas zu hoch ausfiel.

Und genau darüber ärgerte sich Logermann maßlos. „Die Gegentore waren zu billig“, sagte Drensteinfurts Trainer und sprach insbesondere die vielen Konter an, bei denen die Gastgeber richtig schlecht aussahen. Logermanns Konklusion: „So kommen wir für wenige Punkte infrage.“

Im zweiten Landesliga-Heimspiel mussten die SVD-Fußballer auf Alexander Schulze-Geisthövel und Torjäger Diogo Castro verzichten. Für sie rückten Dennis Hoeveler und Yannick Niehues in die Startelf. Daniel Ziegner war dabei – und sah wie die rund 150 Zuschauer, dass sein Team gegen den Topfavoriten der Staffel 4 einen guten Start erwischte. Kapitän Christoph Lübke hatte zwei Abschlüsse, Leon von Elten eine richtig gute Kopfballchance. Auf der anderen Seite traf Adem Cabuk den Ball nicht richtig.

Kurze Zeit später machte er es besser. Bönens Nummer 17 schloss einen Konter zum 0:1 ab. Er musste den Ball nach einem Zuspiel von Emre Demir nur noch ins leere Tor schieben (23.). Den nächsten Versuch von Cabuk entschärfte Keeper Steffen Scharbaum (25.). Die Gäste waren einfach gedanken- und handlungsschneller. Demir verpasste kurz vor der Pause das 0:2, er wurde von Martin Lambert gestört.

In der 49. Minute trat IG-Verteidiger Almin Spahic über den Ball, Dennis Popil war der Nutznießer. Er staubte mithilfe des Innenpfostens ab – 1:1 (49.). In der Folge war es aber die Defensive der Drensteinfurter, die – zumindest an diesem Tag – ihre Landesliga-Tauglichkeit vermissen ließ. Wieder ließ sich der SVD auskontern, erneut legte Demir auf, Torschütze diesmal war Serhad Gün (54.). Im Anschluss gab es wenig Fußball, dafür viele Pfiffe des Schiedsrichters und viel Zeitspiel.

Hoffnung bis Minute 84

Dafür ging es in den letzten 15 Minuten inklusive Nachspielzeit rasant zu. Cabuk nutzte ein weiteres Mal einen schnellen Gegenstoß (80.). Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf – zumindest noch nicht. Nach einem Foul am eingewechselten Maximilian Schulze-Geisthövel verwandelte Ziegner den Elfmeter souverän zum 2:3 (84.). Fünf Minuten später zeigte Hendrik Rottkord erneut auf den Punkt. Yasin Acar nutzte das Foul an Cabuk im Nachschuss zur Entscheidung (89.). Der Rest ist schnell erzählt: Per Traumtor aus 20 Metern unter die Latte legte Ilker Algan, der nicht dabei gestört wurde, das 2:5 nach (90.+1), Demir krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum 2:6-Endstand (90.+4). Wieder führte ein Konter Bönens über die linke Seite zum Erfolg.

SVD: Scharbaum – Lambert, Ziegner, De. Popil, van Elten (70. Groß), Hoeveler, Niehues (60. M. Schulze-Geisthövel), Fröchte (82. Diepenbrock), Bußmann (90.+4 Steinert), Lübke, Northoff

IG: Mandusic – Spahic, Uysal (86. Bulut), Cabuk (88. Gümüstas), Acar, Kusakci (90.+3 Kücük), Algan, Dotor-Ledo, Demir, Kuhn, Gün (75. Born)