Walstedde -

Wer sich gedacht hatte, den Weg zum Walstedder Sportplatz spare ich mir, der hat am Donnerstagabend definitiv was verpasst. Die Fußballer von Fortuna wendeten das Aus im Kreispokal gegen die SpVg Oelde nach einem 0:3-Rückstand noch ab und zogen durch fünf Treffer in der zweiten Halbzeit ins Viertelfinale ein.