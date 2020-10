„Wir haben schlechten Fußball gespielt, nicht gut gepresst und waren zu langsam.“ Außerdem bekamen die Rinkeroder Felix Mersmann nicht in den Griff, der mit einem Dreierpack (58., 83., 90.+2) quasi im Alleingang für den ersten Sieg von Aasees Reserve in dieser Saison sorgte. Schon im Vorjahr hatte der SVR beide Duelle mit den Münsteranern verloren.

Höhepunkt in Halbzeit eins war eine überragende Parade von Steffen Rips, der den Ball nach einem guten Angriff der Gäste aus dem Winkel holte (26.). Auf der anderen Seite setzte Alexander Kiel Luis Bertels in Szene, doch der schoss drüber (36.). Nach dem 0:1 durch einen „Sonntagsschuss“ ( Kuschel ) egalisierte der eingewechselte Felix Lütke Wöstmann mit einem direkt verwandelten Freistoß (68.). „In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmender, aber Aasee wollte einfach mehr als wir“, sagte Kuschel. Das 1:2 – für den Rinkeroder Coach lag ein „klares Abseits“ vor – fiel in einer „guten Phase“ der Gastgeber, das 1:3 durch einen Konter.

SVR:Rips – Schulze-Eißing (46. F. Lütke Wöstmann), Vogt, Ruß, Schlütter, Schulze Pals, Grünhagel (58. Jakab), Kiel, Vogel, Bertels (53. Ipek), Wilmer (46. Edafe). Tore: 0:1 Mersmann (58.), 1:1 LütkeWöstmann (68.), 1:2 Mersmann (83.), 1:3 Mersmann (90.+2).