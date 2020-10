Rinkerode zu lethargisch: 1:2-Niederlage gegen BWO

„Wir haben uns heute wirklich schwer getan. Ich denke, dass Ottmarsbocholt eine Nuance besser war als wir – der Sieg geht in Ordnung“, sagte Rinkerodes Trainer Sven Kuschel .

Beide Mannschaften spielten in der ersten Hälfte mutig nach vorn – die Gastgeber waren es zumeist, die die Initiative ergriffen, Ottmarsbocholt lauerte auf Fehler. Einen solchen beging dann auch Innenverteidiger Schulze Eißing, als er seinen Passfehler zu korrigieren versuchte und den enteilten Stürmer per Foul stoppte. Den fälligen Strafstoß entschärfte Torhüter Steffen Rips mit einer Fußabwehr und rettete sein Team vor einem Rückstand. Danach passierte nicht mehr viel vor dem Seitenwechsel.

Temperament schlägt Lethargie: Ottmarsbocholt schlägt Rinkerode mit 2:1 (0:0) 1/47 SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

SV Rinkerode gegen BW Ottmarsbocholt, Fußball Kreisliga A2 Münster, Saison 2020/2021 Foto: Ulrich Schaper

Direkt nach Wiederanpfiff gingen die Gäste in Front (48.). Zwar glich Luis Bertels per verwandeltem Strafstoß noch einmal aus (64.). Am Ende waren es aber wieder die Blau-Weißen, die den Ball im Tor unterbrachten. „Wir hatten in Halbzeit zwei sicher mehr Ballbesitz und in der letzten Minute auch noch die Chance zum Ausgleich. Insgesamt aber war das nicht zwingend genug und etwas lethargisch“, befand Kuschel.

Rinkerode: Rips – Vogt, Schulze Eißing, Schlütter, Ruß – Vogel (55. Jakab), Grünhagel (64. Henrotte), Schulze Pals (74. Leschniok), Bertels – Somaskantharajan, Edafe (69. Wilmer). Tore: 0:1 Schmauck (48.), 1:1 Bertels (64./FE), 1:2 Reickert (74.).