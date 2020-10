Kreis Warendorf -

Von Ulrich Schaper

Nun also doch: Nachdem die regionalen Sportverbände zunächst in Eigenregie versuchten, auf die steigenden Infektionszahlen zu reagieren, schufen die Bund- und Länderchefs nun endgültige Klarheit, was den Amateursportbetrieb angeht. Bis Ende November wird der Meisterschafts- und Trainingsbetrieb flächendeckend ausgesetzt.