Sie dürften spielen, sie wollen aber nicht. Die Warendorfer Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland hatten in der 1. Bundesliga am vergangenen Sonntag schon den geplanten Saisonauftakt in Hannover abgesagt. Das Gleiche haben sie jetzt für weitere fünf Partien, die im November angesetzt waren, getan.

„Wir werden vorerst kein Spiel bestreiten. Das ist eine Entscheidung der gesamten Mannschaft“, macht der BBC-Vorsitzende Dietmar Fedde deutlich und erklärt: „Wir wollen aufgrund der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen einfach nichts riskieren und im Zweifelsfall auch nicht zur Ausbreitung beitragen. Wir trainieren in dieser Zeit auch nicht.“

Auch Hamburg und München winken ab

Die Entscheidung betrifft die Heimspiele gegen Elxleben (7. November), Hamburg (14.) und Lahn-Dill (22.) sowie die Auswärtspartien in Rahden (21.) und Frankfurt (28.). Wie die Warendorfer halten das auch die Baskets Hamburg und die München Iguans. Beide stellten ebenfalls ihren Spielbetrieb vorerst ein. Die anderen sieben Clubs kämpfen bereits um Punkte.

Spiele ins nächste Jahr verlegt

Was bedeutet das rein sportlich? „Erst einmal nur, dass die Spiele allesamt in das Jahr 2021 verschoben werden“, sagt Fedde. „Solange freie Termine vorhanden sind, ist das möglich.“ In der Satzung des Verbandes heißt es, dass coronabedingte Absagen nicht zum Nachteil einer Mannschaft gereichen dürfen. Noch könnten die Münsterländer also alle Partien austragen.

„Ich glaube aber nicht, dass die Saison beendet werden kann“, blickt Fedde auf das Infektionsgeschehen: „Wir werden dann spielen, wenn wir es von den Zahlen her verantworten können oder Tests möglich sind.“ Letzteres versucht der Deutsche Olympische Sport-Bund (DOSB) gerade zu organisieren. „Und wer bezahlt das dann?“, stellt Fedde eine Frage, die bisher nicht beantwortet wurde.

Vorbereitung auf die Paralympics

Der Grund, warum die Amateure des BBC überhaupt spielen dürften, ist die Sonderregelung für Spitzen- und Kaderathleten. Bei den Warendorfern betrifft das U 22-Nationalspieler Julian Lammering und Philipp Schorp, der im A-Nationalkader steht. Beiden muss die Vorbereitung für die 2021 geplanten Paralympics ermöglicht werden.