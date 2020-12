Viele Varianten stehen im Raum: Wie es im HV Westfalen weitergehen könnte

Parallel zu dem in der Landesliga hat der HV Westfalen auch einen Staffeltag in der Männer-Verbandsliga ausgerichtet. Für die Ahlener SG nahm Abteilungsleiter Ronald Zent an der Videokonferenz teil. „Es gibt unterschiedliche Ansätze darüber, wie es weitergehen könnte. Ziel des Verbandes ist es, auf jeden Fall in irgendeiner Form weiterzuspielen und zu einer Wertung zu kommen. Es soll nicht wieder geschenkte Aufstiege geben wie in der Vorsaison. Alle Gedankenspiele sind aber zunächst mal rein hypothetisch“, sagt Zent. Anfang Dezember soll es eine weitere Videokonferenz geben. Bis dahin hat der HVW seine Vereine ermuntert, eigene Vorschläge einzureichen. Ronald Zent will das tun. „Ich finde die Idee charmant, erst am 20. Februar mit der Rückrunde zu beginnen und diese dann ganz zu absolvieren. Dann hätten die Mannschaften genug Zeit, sich im Training darauf vorzubereiten. Und bislang haben wir in der Hinserie ohnehin erst ein Spiel gemacht. Lasst uns das doch einfach vergessen und nur die der Rückrunde werten.“ Alle denkbaren Szenarien hängen aus Sicht von Zent aber ohnehin davon ab, „wann Handball wieder zulässig ist“.