Für das Team um den Sportlichen Leiter des SV Drensteinfurt, Uwe Heinsch , war es „die größte Baustelle“. Die ist nun beseitigt: Peter Lohrmann wird zur neuen Saison Trainer der zweiten Mannschaft. Der Coach kehrt damit nach 15 Jahren zum SVD zurück. Mit ihm war der Verein 2005 als Meister der Kreisliga B aufgestiegen.

In der B-Liga werden Lohrmann und sein Team auch in der Spielzeit 2021/22 um Tore und Punkte kämpfen. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Dominik Heinsch an. Der 32-Jährige, der seit Herbst 2019 erst als Interims- und dann als Dauerlösung aktiv war, tritt aus beruflichen Gründen kürzer und schließt sich im Sommer als Spieler Wacker Mecklenbeck III an. Von 2003 bis 2006 war Lohrmann Trainer der ersten Drensteinfurter Mannschaft. 2005 schafft er mit dem Team den Aufstieg in die Kreisliga A.