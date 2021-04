Das mit dem Abstand halten ergibt sich für Jürgen Stolle und seine Tochter Alicia im Prinzip von selbst. Ahlen und Budapest trennen nun mal rund 1000 Kilometer. Selten einmal waren sie sich in den vergangenen Monaten dennoch so nah – und gleichzeitig so fern. Denn am Dienstag kehrt Alicia Stolle mit der deutschen Nationalmannschaft zwar zurück in die Heimat, um in der Westpress-Arena in Hamm das WM-Play-off-Rückspiel gegen Portugal (17.30 Uhr) zu bestreiten. Zutritt wird Jürgen Stolle allerdings nicht erhalten.