Die Auslosung der Vorrundengruppen zur 32. Volksbank-Fußball-HKM findet am Dienstag (29. Oktober) um 18.30 Uhr im Vereinsheim des TuS Freckenhorst am Feidiek statt. 19 von 21 Teams haben zugesagt, lediglich der SV Rinkerode und der SC Müssingen werden nicht teilnehmen. Gespielt wird wieder in vier Vorrundengruppen. Der Erst- und Zweitplatzierte ziehen in die Finalrunde ein. Das Turnier beginnt am 2. Januar um 18 Uhr in der Halle A der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Weitere Spieltermine sind der 3. Januar (18 Uhr), 4. Januar (13 Uhr) und der Finaltag am 5. Januar (12 Uhr). Titelverteidiger ist die SG Sendenhorst, die im Januar dieses Jahres die Warendorfer SU im Finale mit 3:1 bezwungen hat.