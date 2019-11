Der SC DJK Everswinkel grüßt weiter von der Tabellenspitze der Handball-Bezirksliga. Im Derby bei der SG Sendenhorst setzte sich das Team von Trainer Thomas Steinhoff mit 27:20 (12:7)-Toren durch. Den Grundstein zum souveränen Erfolg legten die Gäste schon im ersten Durchgang.

„Wir wollten nicht denselben Fehler machen wie in Telgte. Da waren wir zu pomadig“, schmerzte Steinhoff die bislang einzige Niederlage noch immer. In Sendenhorst trat der SC ganz anders auf und machte von der ersten Minute an Druck. Das war auch schnell auf der Anzeigentafel zu sehen: Nach sechs Minuten lagen sie 5:2 vorne, und nachdem sich die SG Sendenhorst erholt und auf 4:5 verkürzt hatte, legten die Everswinkeler noch eine Schippe drauf. Bis zur 20. Minute bauten sie den Vorsprung auf 10:5 aus.

Der Widerstand der Gastgeber war aber noch nicht gebrochen. Die fanden im zweiten Durchgang eine bessere spielerische Linie, näher als auf vier Tore kamen sie aber nicht heran. Als der SC in der 52. Minute auf 25:16 enteilt war, stand der Erfolg fest.

„Wir wollten unbedingt gewinnen und haben von Anfang an gekämpft“, war Steinhoff zufrieden. „Die Jungs haben taktisch alles umgesetzt, was wir besprochen haben.“ Am Spielfluss änderten auch die Wechsel in der Schlussphase nichts. „Wir haben einen breiten Kader, da bekamen auch die jungen Leute ihre Spielanteile“, sagte Steinhoff.

SC DJK Everswinkel: Herweg, Krefting – Kleibolt (8/3), Brochtrup (6), Schänzer (3), Loick-Feidieker (3), Sand (3), Kruse (2), Homann (1), Komor (1/1), Götz, Wierbrügge, Hillebrand.