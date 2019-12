Die Aufgaben für den SC DJK Everswinkel werden nicht leichter. Am Samstag (Anwurf 19 Uhr) empfängt der Spitzenreiter der Bezirksliga den TuS Recke , eine Woche später geht es zum SC Arminia Ochtrup. Auch wenn es mit einem Blick auf die Tabelle zumindest am Samstag alles andere als schwer werden sollte: Der TuS Recke ist Drittletzter und hat erst zwei Siege in dieser Saison eingefahren. Das aber täuscht, denn schon mehrmals hat der TuS die vermeintlich stärkeren Teams geärgert. DJK-Trainer Thomas Steinhoff ist gewarnt: „Alle denken, das wird ein Selbstläufer.“ Genau das Gegenteil könnte der Fall sein.

Steinhoff warnt und fordert: „Die kommen ganz unbefangen, das ist die Gefahr. Wir müssen 100 Prozent geben.“ Zumal es danach zum Spitzenspiel nach Ochtrup geht. Und dorthin will der SC DJK als Ligaprimus reisen.