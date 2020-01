In den Niederlanden ging es nicht um Siege oder Niederlage, sondern um internationales Sparring. Mit dabei waren unter anderem Boxerinnen aus Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland (nur aus Warendorf) und aus dem Gastgeberland.

Die Gause-Schwestern, so heißt es in einer Mitteilung des BCW, verfügen mittlerweile über eine starke Kampfbilanz. Sie waren mehrfach Landesmeisterinnen in NRW und haben auch schon Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften geholt. Beide sind aussichtsreiche Kandidatinnen für die nationalen Titelkämpfe.

Das zweite Team unter der Leitung von Cheftrainer Phil Mc Gregor und dem Vorsitzenden Andreas Steinkat besuchte mit Newcomerinnen Lemgo. Dort gab es regionale Gegnerinnen für die Neuen im Wettkampfteam des BCW. Erstmals standen dort Loreena Tersterra und Diana Streich im Ring. Beide sind erfolgversprechender Nachwuchs. Die erst 13-Jährigen haben sich sehr gut entwickelt und in Lemgo ein gutes Bild abgegeben. Bei den Frauen stand Janine Jückemöller im Ring. Sie ist auch Frauenbeauftragte des BCW. Bei allen ging es dieses mal nicht um Gold, Silber oder Bronze. Sie sollten vor allem ihr Können mit unbekannten Gegnerinnen vertiefen.

Am 25. Januar starten die Warendorfer Boxer in den Meisterschaftslauf 2020.