Was auch das Trainerinnen-Gespann erstaunte. „Wir haben heute in einem Spiel zwei extreme Gesichter gezeigt. Dabei haben wir richtig guten Handball gespielt. Das aber nur fünf Minuten. Was gegen einen Gegner, der das konsequent bestraft, zu wenig ist“, gab Manja Goerl nach der Partie zu Protokoll.

Es war von vorneherein klar, dass die Everswinkelerinnen erneut eine starke Leistung brauchen würden, um im Verfolgerduell siegreich zu sein. Und zunächst sah auch alles danach aus. Bereits nach fünf Minuten führte der SC DJK durch Sarah Große Schute, Lena Silvers und zweimal Britta Stelthove mit 4:1. Das war es zunächst aber auch mit der Herrlichkeit des SC.

Vor allem die Defensive offenbarte zu große Lücken und fand kein Mittel gegen die Angriffswucht der Gäste. Über 4:6 (12.) und 8:14 (24.) ging es mit dem 11:15-Rückstand in die Pause.

Direkt nach dem Wiederanpfiff hatte Everswinkel seine beste Phase und glich in der 37. Minute zum 17:17 aus. Danach ging es aber nur noch in die andere Richtung. Der Rückstand – 17:20, 19:26 – wuchs und wuchs.Am Ende betrug er beim 27:36 satte neun Tore. 27 Treffer waren sicher genug, um ein Spiel zu gewinnen. Der Hase lag in der Abwehr im Pfeffer. Da schaffte es der SC einfach nicht, die Gegner zu stoppen.

Tore: Große Schute (7), Stelthove (5), Jäger (4/3), Silvers (3), L. Steinhoff, Behrens, M. Steinhoff (je 2), Schüler(1), Langkamp (je 1)

