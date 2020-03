Vom unbesiegbaren Tabellenführer zum Sorgenkind in nur drei Partien – die Handballerinnen des VfL Sassenberg müssen sich vorkommen wie im falschen Film. Was ist bloß passiert mit dem Team, das bis vor Kurzem in der Landesliga einsam seine Kreis zog? Vom Aufstieg redet nach drei Niederlagen in Folge niemand mehr.

Personalsituation ist angespannt

Die Hesselstädterinnen müssen irgendwie in die Spur zurückfinden. Vielleicht bietet ja das Heimspiel gegen Abstiegskandidat 1. HC Ibbenbüren am Samstag (18 Uhr) eine gute Gelegenheit dazu.

Zu allem Überfluss schlägt in der komplexen Situation aber das Schicksal zu. Eva Meinersmann dürfte aufgrund ihres Fingerbruchs in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Paula Roolfs, Carina Westermann und Jule Ertelt stehen zumindest am Samstag nicht zur Verfügung.

Das Prinzip Hoffnung regiert auf der Torwartposition. Dass Maren Schmitz und Sandra Klemann definitiv fehlen, wäre unter normalen Umständen noch zu verschmerzen. Aber die dritte Torhüterin Rica Marciniak und Lisa Schmitz aus der Zweitvertretung sind erkrankt. In ihrem Fall ist ein Einsatz zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen.

Eigengewächs zwischen den Pfosten?

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle zieht Trainer Daniel Haßmann vor, was erst in der nächsten Spielzeit geplant war – und nimmt Juniorin Malin Arenbeck (17), die nach drei Jahren bei der Ahlener SG zurückgekehrt ist, mit in den Kader auf. Die Devise lautet: Jetzt erst recht.

Das Ziel: eine Trotzreaktion. Und das ohne Druck, was den Aufstieg angeht. Den hat der VfL-Trainer nämlich erst einmal abgehakt. „Wir werden eine ganz andere Mannschaft als in den vergangenen zwei Partien sehen. Eine Mannschaft, die sich 60 Minuten lang den Allerwertesten aufreißen wird“, so Haßmann.