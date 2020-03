Die Ergebniskrise der Sassenberger Handballerinnen hält an. Der einstige Landesliga-Primus verlor sein Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten 1. HC Ibbenbüren mit 24:27 (12:7) und kassierte die vierte Niederlage in Folge.Die Ahlener SG gewann derweil das Spitzenspiel gegen den TB Burgsteinfurt und baute den Vorsprung an der Spitze auf vier Zähler aus. „Wir sind ganz anders aufgetreten, aber es reichte nicht“, hielt VfL-Trainer Daniel Haßmann fest. Einstellung und Moral stimmten, doch je länger die Partie dauerte, nahmen Fehler und falsche Entscheidungen zu. „Mir geht das Personal aus.Wenn dann ein bis zwei Spielerinnen nicht ihren besten Tag erwischen, reicht es am Ende des Tages nicht“, erklärte der Übungsleiter.

Wenngleich er seinen Schützlingen keinen Vorwurf machte, bezeichnete er die Niederlage als ärgerlich. Denn die Hesselstädterinnen hatten der Partie zunächst ihren Stempel aufgedrückt und mitunter deutlich vorn gelegen. Mit einer Fünf-Tore-Führung gingen sie in den zweiten Durchgang und bauten den Vorsprung zu Beginn sogar auf 14:7 aus (34.). Nach 40 Minuten begann die Begegnung jedoch zu kippen.

Die Gäste holten Tor um Tor auf, glichen schließlich zum 17:17 (49.) aus und gingen anschließend erstmals in Front. Der Ausgang der Partie war nun völlig offen. Sassenberg kämpfte und stemmte sich gegen eine Niederlage. Nach 58 Minutenstand es 24:24. In der verbliebenen Zeit trafen einzig die Gäste und gewannen mit 27:24.

Tore: Herweg (9), Strotmeier (5/4), Stockmann (3), Klünker, Feismann, V. Bastiaan (je 2), Hütt (1)