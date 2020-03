Abstiegskampf war angesagt in Füchtorf. Der Letzte gegen den Vorletzten. Der SC Füchtorf behielt durch einen Treffer in der letzten Minute mit 3:2 (2:1) die Oberhand gegen den SC Hoetmar und tauschte durch diesen Sieg mit den Gästen die Plätze.

Der eingewechselte Andre Stotter nahm sich in der letzten Spielsekunde ein Herz und drosch das Leder zum vielumjubelten Siegtreffer in die Maschen. Der Schiedsrichter pfiff die Partie danach gar nicht mehr an. Bitter für den SC Hoetmar,der bis dahin auf jeden Fall die bessere Elf stellte. In einem durchwachsenen Spiel sahen die Zuschauer allerdings Chancen auf beiden Seiten.

Die erste für die Gastgeber hatte Jan Lantzke auf Pass von Okay Parlar (24.). Nach einem Fehlpass von Füchtorfs Osman Solmaz konnte Timo Dälken noch knapp gegen Moritz Höne retten (31.) Eine Minute später marschierte der Stürmer alleinauf das Tor, verfehlt es aber. Das 0:1 dann in der 32. Minute. Eugen Migov dribbelt sich durch die Abwehr, sein Schuss wird geblockt, Jonas Neite bugsiert den Abpraller aber gekonnt ins Gehäuse der Gastgeber.

„ Ich bin sprachlos, ich habe noch nie so einen unverdienten Sieger gesehen. Aber es war ein schöner Treffer zum Schluss. Ich bin sprachlos, ich habe noch nie so einen unverdienten Sieger gesehen. Aber es war ein schöner Treffer zum Schluss. “ Daniel Averbeck, Trainer des SC Hoetmar

Der Schock bei den Füchtorfern währte aber nicht lange. Auf Pass von Hendrik Rüter war Torjäger Parlar zur Stelle und markierte den Ausgleich (37.). Aber es sollte noch besser kommen. Einen Freistoß von Emir Peci verlängerte Stephan Osthues ins eigene Gehäuse (41.). Das Spiel war gedreht, trotz einer wenig überzeugenden Leistung der Gastgeber.

Im zweiten Durchgang wurde es nicht besser. Nach Pass von Louis Kortenjann glich Höne kurz nach dem Wechsel aus (54.). Die Gastgeber bekamen einfach keine Ruhe in ihr Spiel und verspielten viele einfache Bälle. Zudem war das Spiel oft vom Schiedsrichter wegen kleiner Foulspiele unterbunden.

„ Wir haben nicht gut gespielt, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie bis zum Schluss an den Sieg glaubt. Wir haben nicht gut gespielt, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie bis zum Schluss an den Sieg glaubt. “ Friddy Hofene, Trainer des SC Füchtorf

Zum Schluss nahm die Partie dann noch einmal Fahrt auf. Einen Schuss von Migov parierte Torhüter Niklas Versmold glänzend (74.). Auf Seiten der Füchtorfer hatten Parlar und Solmaz den Siegtreffer auf dem Fuß (73. und 83.). Die besten Möglichkeitenboten sich aber den Gästen in der Schlussminute, als Mohamed Zaka und Maxi Surmann am Torwart scheitern. So kam es wie es kommen musste. Der SC Füchorf bekam noch einen Freistoß, den die Abwehr nicht vernünftig klären konnte und Stotter bedankte sich mit dem Tor des Tages zum Sieg.