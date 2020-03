„Das ist schon bitter. Wenn wir gewusst hätten, dass die Liga ab Sonntag unterbrochen wird, hätten wir nicht vorverlegt“, gab Trainer Daniel Averbeck unumwunden zu. Die Anfrage war beim Gegner gestellt worden, da der SCH am Sonntag große Mühe gehabt hätte, eine vollzählige Mannschaft auf das Feld zu schicken.

Während der Partie habe aber eine ganz normale Atmosphäre geherrscht, erzählt Averbeck. Das sportliche Händeschütteln unter den Spielern sei vielleicht etwas rarer ausgefallen. Die Begegnung fand aber nicht unter Ausschluss der Zuschauer statt, jedoch seien aufgrund der Witterungslage ohnehin nur knapp 50 Schlachtenbummler zum Wiebusch gekommen.

Averbeck trauert Punkt hinterher

Auf dem Platz ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Allerdings wurde das spärliche Punktekonto nicht aufgefüllt. Die Hoetmarer gehen also als Tabellenschlusslicht in die coronabedingte Zwangspause. „Wir haben nicht so gut gespielt wie gegen Münster 08 und Füchtorf. Aber es war trotzdem mehr drin. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, meinte Averbeck.

Seine Mannschaft kam zunächst nicht in die Gänge. Im ersten Durchgang waren die Gäste stärker, vermochten die Überlegenheit aber nicht umzumünzen. Für die zweite Halbzeit hatten sich die Hoetmarer viel vorgenommen, bekamen aber drei Minuten nach Wiederbeginn die kalte Dusche in Form des 0:1.

Hoetmar wird am Ende ausgekontert

Der Gegentreffer änderte jedoch nichts daran, dass die Hausherren nun im Spiel waren. Vor allem die Eckbälle von Luca Stauvermann und Frederik Offers brachten Gefahr. Allerdings musste sich die Wiebusch-Elf den Vorwurf gefallen lassen, aus den Standardsituationen zu wenig gemacht zu haben. Trotzdem gelang nach einem ganz feinen Spielzug durch Louis Kortenjann der Ausgleich (65.). Hoetmar setzte nun alles auf die Siegkarte und wurde in den Schlussminuten zweimal eiskalt ausgekontert (88., 91.).

SCH:Saltabas, Stauvermann (61. Bassauer), Offers, Eggelnpöhler, Wiesner, J. Neite, Liermann (35. Rama), Surmann, Migov, Kortenjann, Höne (81. Zaka) Simon Brandt.

