Ab jetzt kann sich der TuS Freckenhorst voll und ganz auf den Start in der Fußball-Bezirksliga konzentrieren. Am Dienstagabend hat das Team von Christian Franz-Pohlmann die Aufgabe in der ersten Runde des Kreispokals der neuen Saison gelöst. Ein knappes 3:2 gegen den SC Greven 09 hat zum Weiterkommen gereicht. Beim entscheidenden Tor unmittelbar vor dem Schlusspfiff war allerdings auch etwas Glück im Spiel.

Folgerichtig und sogar überfällig war der Siegtreffer allemal, beim Zustandekommen war der TuS jedoch mit Fortuna im Bunde. In der 90. Minute schleuderte Richard Beil einen Einwurf mit aller Macht in den Fünfmeterraum, wo es ausgerechnet Grevens Schlussmann Luca Dörner war, der im Gewühl den Überblick verlor und den Ball ins eigene Tor bugsierte.

„Der Sieg ist aber auf jeden Fall verdient“, sagte Trainer Christian Franz-Pohlmann, der noch hinzufügte: „Insgesamt war das ein richtig spannendes und verdammt gutes Spiel.“

Wozu auch der Gast aus Greven seinen Teil beitrug. Nach einer halben Stunde leistete sich Timo Achenbach ein unnötiges Foul im eigenen Strafraum, der fällige Elfmeter zappelte zum 0:1 im Netz. Nach einer Flanke des erst kurz zuvor eingewechselten Luca Wiggelinghoff traf Noel Gryczka nur wenig später per Direktabnahme zum Ausgleich. Noch vor der Pause war Pierre Jöcker nach einer Standardsituation zur Stelle – jetzt war Freckenhorst auf dem richtigen Weg.

Doch die Grevener waren damit noch nicht bezwungen: In der 52. Minute fiel das 2:2. Jetzt musste der Hausherr liefern – und er lieferte. Freckenhorst drückte auf das 3:2, ließ jedoch mehrere hochkarätige Möglichkeiten liegen. Gleich zweimal war der Pfosten im Weg, dazu kam ein Lattentreffer. Das folgende Glück hatte sich der TuS also redlich erarbeitet.