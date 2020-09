Am Mittwoch kam das Aus für die 33. Volksbank-Fußball-Hallenkreismeisterschaft, die traditionell vom TuS Freckenhorst zum Jahreswechsel ausgerichtet wird. Die Sportschule der Bundeswehr in Warendorf informierte die Verantwortlichen des TuS, dass zu dieser Veranstaltung, die vom 29. Dezember bis 3. Januar hätte stattfinden sollen, keine Zuschauer zugelassen sind. Da ein derartiges Turnier ohne Zuschauer keinen Sinn ergibt, so Organisationsleiter Manfred Krieg, hat der TuS Freckenhorst das Turnier abgesagt. Die Verantwortlichen der Fußballabteilung hatten ohnehin zuvor schon intensiv diskutiert, wie mit der HKM verfahren werden soll aufgrund der nicht vorhersehbaren Rahmenbedingungen. Die 33. Ausgabe soll nun auf den Jahreswechsel 2021/22 verschoben werden.