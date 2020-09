In der Kreisliga B beginnt am Sonntag die Saison. Während der Fußballkreis Münster die A-Liga gedrittelt hat, wodurch die Staffelstärke auf zwölf oder 13 Teams reduziert wurde, blieb eine Etage tiefer die Anzahl der Mannschaften stabil. Damit müssen die B-Liga-Vereine das normale Pensum absolvieren. Gespielt wird bis Mitte Dezember, Ende Februar startet die zweite Saisonhälfte, die Anfang Juni enden wird.

„Die Jungs sind heiß und freuen sich, dass es endlich losgeht“, sagt Volker Hoffmann , Trainer von RW Milte. Allerdings erlebte die DJK eine durchwachsene Vorbereitungsphase. Neun verletzte Spieler gab es zu beklagen, fast ausnahmslos Stammkräfte. „Wir sind euphorisch gestartet, doch nun hat sich Ernüchterung breitgemacht. Dennoch kann ich eine halbwegs schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken“, erklärt Hoffmann.

Mit Verletzungsproblemen hat auch RW Alverskirchen zu kämpfen, das sich zumindest auf der Trainerbank prominent verstärkt hat. Der ehemalige Freckenhorster Coach Andreas Strump heuerte bei seinem Heimatverein an. „Ich kann schwer einschätzen, wie es laufen wird. Unser Kader ist relativ klein, zudem haben in der Vorbereitung zwei Spieler einen Kreuzbandriss erlitten. Ich hoffe, dass wir im oberen Drittel mitmischen können.“

Dort möchte sich auch GW Westkirchen positionieren, das sich mit den Rückkehrern Tobias Lange, Johannes Brinkmann und Rares-Nicolae Ivan verstärkt hat. Nach Mittelmaß in der Vorsaison strebt das Team von Helmut Urban nun einen Platz unter den besten Fünf an. Nachbar TSV Ostenfelde bezwang im Kreispokal immerhin Mitkonkurrent Milte, das aber erst nach Elfmeterschießen. Ob es für die Mannschaft von Besnik Bojku zu einem Spitzenplatz reicht, muss sich erst zeigen. Der SC Müssingen wäre mit einem Mittelfeldrang wieder zufrieden. Im Pokal gab es jüngst jedoch ein 1:4 gegen Centro Espanol Hiltrup. Ganz oben angreifen will hingegen die Freckenhorster Reserve.

Als Favoriten auf den Meistertitel, der auch nötig ist, um aufzusteigen, werden am häufigsten die Reserven aus Freckenhorst, Telgte und Sendenhorst genannt. Ab-steigen werden die letzten beiden Mannschaften – mindestens.