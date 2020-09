Die erste Mannschaft wurde der Süd-West-Gruppe eingeteilt. „Eigentlich hatten wir vor, in der A1 zu bleiben, doch nachträglich konnte nichts mehr geändert werden. Es fehlen jetzt zwar die Derbys, aber an unserer Zielsetzung hat sich nichts geändert. Wir wollen oben mitspielen“, erläutert Roland Jungfermann , neuer Trainer der WSU. Als ärgsten Rivalen sieht er den Vorjahres-Vize Mecklenbeck. „Aber auch Ascheberg und Davensberg haben sich gut verstärkt, die dürften oben zu erwarten sein.“

Den Platz der Ersten in der Nordost-Gruppe nimmt die Reserve der Sportunion ein. „Wir freuen uns auf die tollen Spiele, aber es wird eine harte Saison für uns. Mindestens zwei der 13 Mannschaften steigen ab“, sagt Trainer Axel Theres, der drei Stammkräfte an die Erste abgeben musste. Als Top-Favoriten nennt er den VfL Sassenberg, die SG Sendenhorst und Handorf.

Auf diese Vereine tippt auch Füchtorfs neuer Trainer Thorsten Butz. „Wir selbst wollen einen vernünftigen Start hinlegen und frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt er. „Wir wollen mehr spielerisch agieren, während zuletzt der Fokus eher auf dem Kämpferischen lag.“

Das letztjährige Schlusslicht SC Hoetmar hat kaum jemand auf der Rechnung. Dabei hat Neu-Trainer Dennis Herrmann vom SuS Ennigerloh sieben Spieler mitgebracht. Angreifer Eugen Migov wechselte aber zum Landesligisten Beckum.