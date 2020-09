Duell der Sieglosen in Hoetmar

Kreis Warendorf -

Jeweils drei Spiele haben die Warendorfer SU I und II in ihren Staffeln ausgetragen, alle sechs wurden gewonnen. Am Sonntag (27. September) steht aber zumindest der Reserve eine ganz schwere Partie bevor. Hier die Vorschauen in der Kreisliga A.