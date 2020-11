Epe/Everswinkel -

Von Stefan Hoof

Am 21. Oktober 1965 gewann Rita Drees in Gelsenkirchen mit dem vierjährigen Wallach Lord Bernd ihr erstes Rennen. Gut 55 Jahre später passierte die Trabrennfahrerin aus Epe erneut in Gelsenkirchen als Erste die Ziellinie – ihr 2432. Sieg. Drees hat in Everswinkel gelernt.