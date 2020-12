Logermann verlässt SV Drensteinfurt gen Roxel

Kreis Warendorf/Drensteinfurt -

Die Wege des SV Drensteinfurt und von Trainer Oliver Logermann werden sich im Sommer trennen. Der 35-Jährige geht zum Ligakonkurrenten BSV Roxel. Logermann kam 2012 als Spieler ins Erlfeld und wechselte 2017 an die Seitenlinie. Er etablierte den Club in der Spitze der Bezirksliga und stieg mit dem SVD in der vergangenen Saison in die Landesliga auf. Nun endet die erfolgreiche Zusammenarbeit.