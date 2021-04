Schöppingen -

Auch nach dem vierten Spieltag wartet der ASC Schöppingen auf ein Erfolgserlebnis in der Frauenfußball-Bezirksliga. Auf eigenem Platz musste der Klassenneuling eine empfindliche 0:6 (0:2)-Heimniederlage gegen den VfL Billerbeck 2 hinnehmen. So hängt der Aufsteiger am Tabellenende fest.