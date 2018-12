Sky-Stimme Roland Evers: „Ich biete lieber weniger Angriffsfläche"

Als Roland Evers ein kleiner Junge von sechs, sieben Jahren war, tat er das, was viele in diesem Alter tun. Er spielte Fußball im Garten, am Kickertisch oder mit Tippkickfiguren. Und gleichzeitig schilderte er das, was er da machte, im Stile der Reporter in Radio und Fernsehen. Seine Eltern und er flachsten, das wäre doch ein schöner Beruf für ihn. Sportkommentator. In den meisten Fällen bleibt es beim Wunsch oder Traum, und die Geschichte endet hier. Doch der Knirps aus Nienberge blieb beharrlich, verfolgte seine Pläne – und ist heute tatsächlich eine der dienstältesten Fußball-Stimmen beim Pay-TV-Sender Sky, wo er bei Spielen der Bundesliga, 2. Liga, Champions und Europa League, des DFB-Pokals oder auch mal beim Tennis am Mikrofon sitzt. Unser Redakteur Thomas Rellmann traf den 46-Jährigen, der in München lebt und arbeitet, und sprach mit ihm über seinen Karriereweg und Verbindungen in seine Heimat.

Wir haben Glück und erwischen Sie in Münster.

Evers: Ich helfe meinem Vater beim Umzug. Eigentlich bin ich viel zu selten hier. Aber wenn, möchte ich gar nicht wieder weg.

Kein Europacup, kein DFB-Pokal. Das klingt nach einer halbwegs entspannten Woche.

Evers: Stimmt. Gerade im Herbst ist viel los. Aber es gibt ja auch noch Länderspielpausen, in denen wir nicht im Einsatz sind.

Sie sind seit 2001 bei Sky, was früher Premiere hieß. Wie wird man zum Dauerbrenner am Mikro?

Evers: Ich habe in Köln an der Sporthochschule studiert, mit dem Schwerpunkt auf Journalismus. Weil ich auch Snowboard fuhr, kam ich über einen ehemaligen Dozenten und ein Seminar an der Uni zu Eurosport und durfte relativ unvermittelt aus Paris die olympischen Wettbewerbe aus Nagano kommentieren. Das war 1998, da habe ich dann Blut geleckt. Ich bin ein paar Jahre freiberuflich dort geblieben, dann kam ich zum DSF und zu DF1 und habe erstmals aus dem Studio Livepartien aus der MLS in den USA gemacht. Irgendwann wurde ich für ein Spiel, der italienischen Serie A, Parma gegen Udine, ins kalte Wasser geworfen und war mittendrin. Da die Sender alle eng beieinander waren, war der Weg zu Sky für mich relativ kurz.

Dort sind Sie eine etablierte Stimme, öffentliche Kritik, wie ie Ihre Kollegen Marcel Reif oder Frank Buschmann oft ertragen mussten, kommt bei Ihnen aber selten vor. Zufall?

Evers: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Auf Twitter lese ich manchmal was, von dem man sich mitunter auch mal angegriffen fühlt. Ich bin aber für jedes Feedback dankbar, solange es konstruktiv ist. Insgesamt bin ich weniger der Typ, der in den Vordergrund drängt.

Welcher Typ sind Sie denn?

Evers: Ich höre, dass ich ein bisschen als Paradiesvogel gelte. Ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, bin ein lockerer Kerl mit ein paar verrückten Hobbys. Diesen Ruf hatte ich schnell weg, als ich zum Beispiel mal zu einem Spiel nach Lissabon mit dem Surfboard im Gepäck geflogen bin und ein paar Tage am Atlantik drangehängt habe.

Hat sich Ihre Tätigkeit seit Ihrem Einstieg vor über 17 Jahren verändert?

Evers: Höchstens haben die taktischen Dinge mit der neuen Trainergeneration auch für uns zugenommen. Systeme stehen mehr im Fokus. Und man sollte sich selbst schon immer mal wieder kontrollieren. Es gibt permanent etwas zu verbessern. Die Art, wie wir kommentieren, zum Beispiel: Will man eher sachlich sein oder doch emotionaler? Soll man weniger oder mehr reden? Wenn ich einen Fehler mache, versuche ich inzwischen, den so schnell wie möglich zu korrigieren. Den Mut muss man haben.

Halten Sie es eher wie Schiedsrichter, über die nach einem Spiel am besten nicht gesprochen werden soll? Oder gilt auch für Sie das Motto „Besser schlechte Presse als gar keine Presse“?

Evers: Schwierige Frage, aber da biete ich lieber weniger Angriffsfläche. Wenn ich die Bayern kommentiere, kommt viel Feedback der Fans, negatives wie positives. Wenn man im öffentlichen Fokus steht, muss man lernen, damit umzugehen. Ich setze mich mit der Kritik aber natürlich auseinander, bin aber auch nicht so viel auf Social Media unterwegs. Vielleicht müsste ich da aktiver sein, wenn ich meinen Bekanntheitsgrad noch weiter steigern will.

Wollen Sie?

Evers: Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Alles ist ja auch immer an die Übertragungsrechte geknüpft. Jetzt habe ich wieder um drei Jahre bei Sky verlängert und bin super happy damit.

Und irgendwann mal eine Pro7-Show? Wäre das was?

Evers: Auf keinen Fall. Es haben immer mal wieder Leute gesagt, ich solle ein Casting machen, mich vor der Kamera probieren. Aber für mich steht das Spiel im Mittelpunkt, ich will in den 90 Minuten dabei sein. Ab und an führe ich auch mal Interviews, aber eher selten.

Das ganze Drumherum, die gigantische Show ist also nicht so Ihres?

Evers: Mein Fokus liegt voll auf dem Kommentieren des Spiels. Da fühle ich mich rundum wohl.

Können Sie Spiele Ihres Lieblingsclubs begleiten?

Evers: Ich mache das ungern. Seit meinem Studium in Köln sympathisiere ich sehr mit dem FC, ist ja klar. Man kann das schon ausblenden, aber es ist schwieriger, Emotionen zu verbergen. Ich neige dann eher dazu, überkritisch zu sein.

Und wie halten Sie’s mit den Preußen?

Evers: Ich verfolge alles. Mein Kumpel in München ist Löwen-Fan, wir freuen uns schon auf das Spiel an der Grünwalder Straße im April. Früher war ich oft bei Preußen, mit meinem Vater und unserem Nachbarn Helmut Rabeneck, der hat selbst mal für den SCP gespielt.

Durften Sie Münster schon mal kommentieren? Etwa im DFB-Pokal?

Evers: Nur mal in der Konferenz, leider noch nie aus dem Stadion, obwohl ich immer darum bitte.

Haben Sie Einfluss drauf?

Evers: Wünsche zu äußern, ist in Ausnahmen möglich. Aber seine Spiele aussuchen kann sich keiner.

Ihr spektakulärstes Spiel?

Evers: Als Schalke in der Champions League vor ein paar Jahren 4:3 bei Real Madrid gewonnen hat. Mein erstes Mal im Bernabeu – und es war unendlich spannend. Schalke fehlte nur ein Tor zum Viertelfinale.

Die größte Panne?

Evers: Einmal habe ich den Spielbeginn verpasst. Ich war die komplette Woche davor krank, und Ajax Amsterdam gegen Olympique Lyon hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Das lief dann in den ersten zehn Minuten ohne Kommentar.

Das kurioseste Erlebnis?

Evers: Mit dem VfL Wolfsburg bin ich per Chartermaschine mal nach Kasan geflogen. Zwischendurch wurden wir Journalisten fünf Stunden in Weißrussland festgehalten. Warum? Wusste keiner. Beim Spiel selbst herrschten dann 25 Grad minus. Kasans Trainer Gurban Berdiyew, ein Turkmene, coachte dennoch im kurzen Hemd. Später hörte ich dann, dass er sich komplett mit Fettcreme einreibt, damit er warm bleibt. Mir war auch unfassbar dick angezogen noch kalt. Wir hatten keine Kabine, saßen draußen. Dafür gab’s in der Halbzeit Schnaps.

Hat die Attraktivität des Jobs nachgelassen, weil viele Spiele nur noch aus dem Studio in München kommentiert werden?

Evers: In der Bundesliga sind wir in den Stadien. Dass wir – wie übrigens bereits in der Vergangenheit auch – in der Konferenz nicht vor Ort sind, hat wiederum den Vorteil, dass man weniger Reisestress hat.

Wie bereiten Sie sich vor?

Evers: Indem ich alles lese, aufsauge, viel recherchiere. Donnerstags oder freitags gibt’s dann noch eine große Statistikmappe. Außerdem versuchen wir – soweit möglich – mit den Trainern vorher zu telefonieren.

Beschränkt sich Ihr Business auf Fußballspiele?

Evers: Früher habe ich für Eurosport oft Tennis, die French Open, begleitet. Heute komme ich während Wimbledon noch ab und an dazu. Nebenher gebe ich an der Macromedia-Hochschule Kurse, bilde also meine künftige Konkurrenz aus.

Wie lief eigentlich die eigene aktive Laufbahn? Oder gab’s die gar nicht?

Evers: Doch. Bis zum Ende der A-Jugend beim SC Nienberge. Da durfte ich auch bei den Senioren in der Bezirksliga schon eine Halbserie mitspielen. Ein Probetraining auf Schalke hätte ich auch mal bestreiten können, meine Eltern wollten mich aber nicht immer fahren. Dann habe ich irgendwann mehr Tennis und Leichtathletik gemacht und irgendwann ganz aufgehört.