Der BSV Roxel hat Nägel mit Köpfen gemacht und wie erwartet in der Trainerfrage Vollzug gemeldet. Danach wurde die Zusammenarbeit des Landesligisten mit Sebastian Hänsel verlängert, der im Sommer dann in sein drittes Jahr an der Tilbecker Straße geht. „Für uns ist das eine gute Nachricht. Diese Rückmeldung haben wir auch aus dem Mannschaftskreis bekommen. Wir haben nun wieder so etwas wie Kontinuität“, zeigte sich der Sportliche Leiter Gundolf Lorenz mehr als zufrieden mit der Vertragsverlängerung.

Ganz einfach hat es sich Hänsel allerdings nicht gemacht: „Gundolf Lorenz hat das Risiko gewählt und mit vor eineinhalb Jahren meinen Einstieg als Senioren-Trainer ermöglicht. Im Februar hört er nun auf. Das ist dann auch mit veränderten Strukturen verbunden. Daher habe ich mir schon meine Gedanken gemacht.“ Die aber fielen beim 36-Jährigen letztlich positiv aus.

Nach dem Abstieg aus der Westfalenliga im ersten Jahr hat Hänsel das BSV-Team inzwischen auf Rang sechs in der Landesliga geführt. „Nun gilt es, den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft fortzusetzen. Darauf freue ich mich“, gesteht Hänsel, der „gerne das Vertrauen zurück geben möchte“.