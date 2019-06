Was ist bei den Sportfreunden Lotte los? Tut sich überhaupt etwas? Als Außenstehender kann man nur antworten: Nein! Intern mögen sich die Entscheidungsträger ausreichend ausgetauscht und vielleicht sogar vieles schon angestoßen haben. Warum aber verkündet es der Verein nicht? Gute Öffentlichkeitsarbeit sieht anders aus. Dabei ist ein Verein wie SF Lotte , der in der Publikumsgunst nicht so weit oben steht, doch darauf angewiesen. Nur so bleibt man im Gespräch und macht sich für den einen oder anderen potenziellen Sponsor interessant.

Häufig sind keine Meldungen gute Meldungen. Das trifft in diesem Fall aber nicht zu. Es hat eher den Anschein, dass sich beim Drittliga-Absteiger gar nichts tut. Ein neuer Sportlicher Leiter, der schon vor zwei Wochen vorgestellt werden sollte, ist nicht da. Vorsitzender Hans-Ulrich Saatkamp musste aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Dem langjährigen Macher Manfred Wilke will der Verein besagten Sportlichen Leiter vorsetzen. Auch wenn Wilke bei den Gesprächen dabei ist, scheint er sich in einer Trotzphase zu befinden. Zu erreichen ist er nicht. Gleiches gilt für den derzeit vermeintlich starken Mann, den dritten Vorsitzenden Sven Westerhus.

Spielen tatsächlich verletzte Eitelkeiten eine Rolle? Das kann sich der Verein auf keinen Fall erlauben und wäre absolut unprofessionell. Alle müssen an einen Strang ziehen und vor allem Handlungsfähigkeit demonstrieren. Wie kann es sein, dass Spieler nach Lotte kommen wollen, der Transfer aber womöglich daran scheitert, weil niemand im Club seine Unterschrift unter einen Vertrag setzen will?

Sollte es so weitergehen, wird Trainer Ismail Atalan nächste Woche zum Trainingsauftakt gemeinsam mit den einzig verbliebenen Spielern Mathias Rahn und Jeron Al-Hazaimeh lediglich eine Runde Skat spielen können.