Dilemma der Sportfreunde ist fehlende Kommunikation

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Spekulationen um eine mögliche Insolvenz der Sportfreunde Lotte gab es zuletzt immer wieder. Mit dem Erwerb von Gebäudetrakten des Stadions durch die Gemeinde sind an die 500 000 Euro in die SFL-Kassen geflossen. Damit ist der Spielbetrieb bis Saisonende gesichert. Wäre er aber auch so gewesen. Nur hätte der Gürtel dann noch enger geschnallt werden müssen.

Von der Hand zu weisen sind die Liquiditätsengpässe nicht. Im Sommer bereits drohte die Insolvenz, als sich eine Opposition gebildet hatte, um Manfred Wilke in seiner Macht zu beschneiden. Der stellte daraufhin auf stur und ließ den Verein schmoren. Erst mit seiner Rückkehr flossen die Gelder wieder, zu einem nicht unerheblichen Teil auch aus seinem eigenen Säckel. Aus diesem Sommertheater ist Wilke gestärkt hervorgegangenen und war seitdem mächtiger denn je.

Genau da liegt das Dilemma. Klar fehlten den Sportfreunden durch den Abstieg aus der 3. Liga allein an TV-Geldern 1,2 Millionen Euro. Dass sich zudem Sponsoren zurückziehen oder ihre Zuwendungen zurückschrauben, ist logisch. Wenn dann auch noch Steuerschulden beglichen werden müssen, ist es klar, dass es zu finanziellen Engpässen kommen kann.

Nur hat das niemand kommuniziert. Trainer, Spieler, Vorstandsmitglieder oder Ältestenrat, niemand konnte, wollte oder durfte etwas sagen. Derjenige, der alles hätte gerade rücken können, tat es nicht. Macher Manfred Wilke hüllte sich in Schweigen. Damit machte er Spekulationen Tür und Tor offen. Ein klares Statement von ihm hätte genügt. Doch er schwieg.

Vielleicht mag er triftige Gründe dafür gehabt haben, sich nicht in der Öffentlichkeit zu äußern. Dass er aber auch vereinsintern nichts von sich gab, ist nicht nachvollziehbar. Die Spieler wurden nie wirklich über den Ist-Zustand der finanziellen Situation informiert. Dass da vor allem die jüngeren Akteure aufgrund der aufkommenden Spekulationen um ihre Zukunft fürchten, ist einleuchtend. Umso beeindruckender ist, wie intensiv Trainer und Mannschaft arbeiten. Es war nicht zu erwarten, dass bei den immensen Sparmaßnahmen, zuletzt wurde sogar der Videoanalyst gestrichen, und der ohnehin späten Zusammenstellung des Kaders zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon 16 Punkte zu Buche stehen.

Trainer und Mannschaft haben ihr Soll erfüllt. Nun ist Manfred Wilke an der Reihe, das SFL-Schiff wieder flott zu machen. Und da täten offene Worte und eine bessere Kommunikation insgesamt gut.