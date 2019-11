Mit dieser Niederlage war zu rechnen, gleichwohl ist es der leidgeprüften Gievenbecker Reserve gelungen, im Heimspiel gegen den TuS Recke zumindest ein kleines Rufzeichen zu setzten. Beim am Ende doch wieder sehr deutlichen 2:6 holten die Münsteraner durch Tore von Mouncif Halouan und Benjamin Fils Dona einen 0:2-Rückstand auf und gingen mit einem achtbaren 2:2 in die Pause. „Wir haben Moral gezeigt. Und das nehmen wir auch mit in die Trainingswoche und die nächsten Spiele“, sagte Trainer Michael Fürstmann. Erst spät in der Partie gelangen Recke die entscheidenden Treffer. „Einige Spieler sind konditionell eingebrochen und haben nicht mehr aktive verteidigt“, so Fürstmann.

FCG II:Lardi – Tordat, Seferovic, Bernhardt, Mirza – Bensmann, Hadouan – Mendes, Mohageryfar (87. Kuliev), Goni (82. Aholou) – Dona