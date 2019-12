Münster -

Von Thomas Rellmann

Die Mission zur Rettung des Drittliga-Dinos beginnt am 4. Januar. Sascha Hildmann muss sich etwas einfallen lassen, um Preußen Münster vor dem fatalen Sturz in die Viertklassigkeit zu bewahren. Im großen Auftaktinterview erläutert der 47-Jährige, wie das gelingen soll und erzählt gleichzeitig über seinen nicht alltäglichen Einstieg in den Trainerjob.