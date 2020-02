So viel Glück muss ein Fußballverein erst mal haben. Da surft ein Zugezogener auf der Suche nach einem passenden Club in der Nähe durchs Internet. Einer, der vorher in der Landesliga gekickt hat und in der Jugend bei Sporting Lissabon ausgebildet wurde, einem der renommiertesten Vereine in Portugal. Die Recherche im Netz führt ihn zur SG Telgte.