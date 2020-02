Beide spielen gegen den Abstieg. Beide haben nach der Winterpause aber dort weitergemacht, wo sie im Dezember aufgehört hatten: Sie haben gepunktet. Die SG Telgte gewann das erste Pflichtspiel 2020 gegen den VfL Wolbeck mit 3:2. Der SC Hörstel schubste Borussia Münster mit 2:0 vom ersten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag stehen sich die zwei (derzeitigen) Erfolgsteams aus dem Ligakeller in Hörstel gegenüber.

Die Telgter haben vier Punkte mehr als der Tabellennachbar, aber auch schon ein Match mehr bestritten. „Wir haben eine Riesenmöglichkeit, den Abstand nach unten zu vergrößern“, weiß SG-Trainer Mario Zohlen . „Ein Sieg in Hörstel wäre ein ganz großer Schritt.“ Das Hinspiel gewann sein Team mit 2:0 durch Tore von Nils Möllers und Fahri Malaj.

Aber: „Das ist jetzt ein anderes Hörstel als in der Hinrunde. Die Truppe ist klar im Aufwind“, sagt Zohlen. Im Winter hat der Verein den Trainer gewechselt (Bruno Graw für Klaus Frecken). Das scheint sich ausgezahlt zu haben. Das Hoch lässt sich aber vor allem an einem Offensivspieler festmachen: Christian Biermann kommt nach seinen beiden Toren gegen Borussia Münster auf acht Treffer in fünf Spielen. „Der ist richtig, richtig gut – ein Unterschiedsspieler in dieser Liga“, so Zohlen.

Der SG-Coach kann auf den Kader der Partie gegen Wolbeck zurückgreifen. Nur Ersatzmann Junior Calhau Carvalho ist erkrankt und fehlt den Telgtern in diesem Kellerduell.