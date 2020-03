Preußen Münster spielt frühestens im Mai wieder

Es war nicht zu erwarten, dass die 3. Liga die große Revolution in Angriff nehmen würde. Wenige Stunden, nachdem die DFL und der DFB gemeinsam alle Profipartien der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens zum 2. April vertagt hatten, folgte nicht der „Tabubruch“ einer Saisonabsage durch die 3. Liga. Wie auch? Die wirtschaftlich durchaus als angeschlagen anzusehende „Pleiteliga“ kann sich einen Alleingang nicht wirklich erlauben, zu sehr hängt die Spielklasse am Tropf von DFB, TV-Geldern, Spieltags-einnahmen und Sponsoren. Der Spielbetrieb wird allerdings bis zum 30. April eingefrorenen, und damit müssen vom 28. bis 35. Spieltag Partien nachgeholt werden.

„An erster Stelle stehen die Gesundheit und die Solidarität“, erklärte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth nach der Mammut-Telefonkonferenz der DFB-Entscheider und den Vertretern von 20 Fußball-Drittligisten. Von Solidarpakt, Rettungsschirm oder Hilfsfonds für die darbenden Drittligisten war keine Rede in der offiziellen Stellungnahme. Ja, man wolle die Saison zu einem guten Ende bringen. Nein, mit „Blick auf die sich ständig ändernde Faktenlage“ sei keine richtig Prognose möglich. Die 3. Liga befindet sich im verspäteten Winterschlaf kurz vor Frühlingsbeginn.

Zwickau forderte sofortige Absage der Saison

Schon vor der Telefonkonferenz am Nachmittag hatte SCP-Geschäftsführer Bernd Niewöhner vermutet, dass die großen Probleme der 3. Liga vor allem verschoben, nicht aber definitiv abgearbeitet werden würden. Dafür geht es auch in Liga drei um zu viel Geld. Wie ein Damoklesschwert schwebt auch über dieser Branche das Thema „Schadenersatzforderung“. Zu viele rechtliche Schlachten drohen, wenn die Saison abgesagt wird und Mannschaften möglicherweise am „grünen Tisch“ absteigen, andere dadurch die Klasse erhalten und dritte Teams nicht aufsteigen dürfen. Es ist kompliziert. Man könnte sagen, ein Teufelskreis. Die Meinungen gingen auseinander, klar, wieso auch nicht. Der FSV Zwickau, wenige Punkte vor dem SC Preußen , aber auch auf einem Abstiegsplatz positioniert, forderte die sofortige Absage der Saison – und Bestandsschutzwahrung für die bisherigen Drittligisten. Zwickau und Münster blieben dann drin.

Anders der FC Ingolstadt, der sich, vor allem fremdfinanziert von Audi, finanziell vermutlich weniger Sorgen als andere machen müsste – der FCI würde auch Geisterspiele austragen. Oder plädiert aus bayerischem Gerechtigkeitssinn dafür, die Tabelle nach der Hinrunde anzuwenden und die Saison dann für beendet zu erklären. Dann hätte jeder gegen jeden gespielt, wäre doch irgendwie fair – Ingolstadt würde dann als Tabellenzweiter aufsteigen, Münster als Drittletzter absteigen.

Viele offene Fragen, wenig Antworten

Der Hallesche FC, dessen Präsident Jens Rauschenbach an Covid-19 erkrankt ist, plädierte nach der bisherigen „Salamitaktik des Verbands“ für ein abruptes Saisonende. „Wir sehen zum Abbruch der Saison in der 3. Liga keine Alternative.“ Halle war mal Aufstiegsanwärter, torkelte aber in den letzten Wochen mitten rein in den Abstiegskampf mit einem Punkt Vorsprung vor der „verbotenen Zone“ – rein sportlich betrachtet täte dem HFC das Ende der Spielzeit jetzt nicht wirklich weh.

Und der SCP? Die Nachwuchsteams von U 12 bis U 23 haben den Trainingsbetrieb eingestellt. Profi-Cheftrainer Sascha Hildmann dürfte auch bald dran sein. SCP-Geschäftsführer Bernd Niewöhner sagt zumindest: „Dafür gibt es gute Apps, die Spieler können Hausaufgaben bekommen.“

Und noch das: Die Sportanlagen werden geschlossen, Ausweichangebote gibt es nicht. Auch beim SCP geht es auf kurz oder lang um Kurzarbeit-Regelungen für die Profis, um Sponsoren, die bei ausgefallenen Heimspielen auch nichts für ihr Investment erhalten haben, um Dauerkartenbesitzer, die keine Begegnungen im ehrwürdigen Preußenstadion sehen dürfen. Es gibt ein Meer von offenen Fragen. Antworten wenig.