Der Coronavirus hat den Sport in die Knie gezwungen. Keiner kann aktuell eine belastbare Voraussage treffen, wann die Pandemie so weit abgeklungen ist, dass die Fußballer ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen teilte in der vergangenen Woche mit, dass Prognosen dazu derzeit absolut unseriös seien.